Emergono le dimensioni di alcuni dei titoli di lancio di Nintendo Switch, tra cui. Sappiamo già che The Legend of Zelda Breath of the Wild occuperà 13,4 GB.

Dragon Quest Heroes I-II pesa 32 GB mentre Mario Kart 8 Deluxe richiederà 7 GB, 5 GB è invece lo spazio richiesto per l'installare Nobunaga's Ambition Sphere of Influence. Particolarmente contenute invece le dimensioni di I Am Setsuna (1.40 GB), Puyo Puyo Tetris (1.09 GB) e Snipperclips (1.60 GB).

Ricordiamo che Switch disporrà di 25.9 GB di spazio libero per l'archiviazione dei contenuti, 6 GB sono infatti riservati all'OS e alle app di sistema.