Nintendo Switch dispone di un log attività, ma appare in un secondo momento

Come apprendiamo da uno screenshot pubblicato da Andre Segers, del canale di YouTube GameXplain, Nintendo Switch è effettivamente dotato di un log attività che tiene traccia delle ore che i giocatori hanno trascorso in compagnia di un determinato gioco.

Ecco dunque che, così come già accade su Wii U e 3DS, il log attività fa il suo ritorno anche sulla nuova ibrida della casa di Kyoto. L’apparente mancanza di questa feature è dovuta ad un curioso ritardo nella sua apparizione: sarà infatti possibile visionare le ore di gioco solo dopo qualche giorno dalla primissima accensione della console.

Al momento non è chiaro quanto tempo debba passare perché il log faccia la sua comparsa, ma una volta disponibile sarà consultabile tramite la pagina del profilo giocatore. Il sistema indicherà il tempo di gioco approssimativo, e sarà inoltre mostrato quando uno specifico titolo è stato avviato per la prima volta. In aggiunta, la console permette di visionare le ore di gioco dei propri amici.

Date le critiche per l’assenza di funzioni e servizi già offerti dai competitor, come ad esempio Netflix, è curioso come Nintendo non si sia espressa riguardo la presunta mancanza del log attività. Pensate che il sistema operativo di Nintendo Switch ci riserverà ulteriori sorprese?