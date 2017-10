Nintendo Switch: disponibile un nuovo aggiornamento per i Joy-Con

Oltre ad aver pubblicatoper Switch,ha reso disponibile anche un piccolo update per i. L'aggiornamento in questione sarà scaricabile solamente dopo aver installato il nuovo firmware della console.

Per scaricare l'update dovrete accendere Switch e andare nel menu Impostazioni e successivamente selezionare la voce Controller e Sensori, da qui vi basterà cliccare su Aggiorna Controller.

Al momento non è chiaro quali aspetti dei Joy-Con vada a migliorare questa piccola patch (del peso di pochi MB) poichè Nintendo non ha comunicato nulla a riguardo. L'aggiornamento 4.0 di Switch invece aggiunge funzionalità molto interessanti come la possibilità di registrare brevi clip e di trasferire il profilo e i salvataggi tra due console.