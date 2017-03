Nintendo Switch è disponibile da oggi nei negozi: dettagli e giochi di lancio

Grazie al lancio di, il gioco su console da casa non sarà più legato esclusivamente alla TV: Switch permette di giocare ai tuoi titoli preferiti dove, quando e con chi vuoi. E’ disponibile in due colori: una versione con controller Joy-Con grigi e una versione con controller neon blu e neon rosso.

Nintendo Switch si collega alla TV di casa e può trasformarsi istantaneamente in una console portatile grazie al suo schermo ad alta definizione da 6,2 pollici. Lo schermo include anche funzionalità capacitive multi-touch per i giochi compatibili. Il Joy-Con sinistro è dotato di un pulsante di cattura: premendolo, i giocatori possono scattare immagini durante il gioco da condividere con gli amici tramite i social media. Il Joy-Con destro include invece un sensore NFC per interagire con le statuette amiibo, oltre a una telecamera IR di movimento in grado di riconoscere distanza, forma e movimento degli oggetti nelle vicinanze in appositi giochi compatibili. Entrambi i Joy-Con includono controlli di movimento e la funzione avanzata rumble HD. Il Nintendo Switch Pro Controller, venduto separatamente, offre le stesse funzionalità (ad eccezione della telecamera IR di movimento) ma con un design più tradizionale.

La data odierna segna anche il lancio del primo, epico gioco per Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che traccia nuovi confini pur rendendo omaggio alle origini dell’acclamata serie e ha già ricevuto recensioni entusiasmanti. Il gioco è disponibile sia per Nintendo Switch che per Wii U. I nuovi amiibo compatibili in lancio oggi per The Legend of Zelda: Breath of the Wild includono Link (a cavallo), Link (con l’arco), Zelda e Boblin, in aggiunta a un enorme amiibo Guardiano. Oggi è in arrivo anche il party game faccia a faccia 1-2-Switch. Tra duelli nel Far West, furti con scasso e gare di mungitura, i 28 giochi di 1-2-Switch fanno un uso creativo di un’ampia varietà di funzionalità dei Joy-Con, come i controlli di movimento, il rumble HD e la telecamera IR di movimento. E con un colpo di scena, il gioco chiederà ai giocatori di staccare gli occhi dalla TV e guardarsi a vicenda, creando un’atmosfera divertente in grado di animare qualsiasi festa.

Ma oggi è solo l’inizio: nel corso dell’anno è in arrivo un flusso costante di giochi per Nintendo Switch. Gli altri titoli per la nuova console in arrivo da Nintendo includono Mario Kart 8 Deluxe (28 aprile), ARMS (primavera), Splatoon 2 (estate), Fire Emblem Warriors (autunno), Super Mario Odyssey (Natale 2017) e Xenoblade Chronicles 2 (2017). Anche il Nintendo eShop, il negozio online di Nintendo per i giochi scaricabili, sarà disponibile dal giorno del lancio. Sia The Legend of Zelda: Breath of the Wild che 1-2-Switch sono da oggi pronti per l’acquisto e il download. Da oggi è disponibile anche Snipperclips – Diamoci un Taglio!, esclusivamente sul Nintendo eShop. Due giocatori dovranno ritagliare i propri personaggi di carta creando nuove forme per risolvere rompicapo dinamici in un universo incredibilmente creativo e fantastico. Il Nintendo eShop dà anche accesso a una libreria costantemente aggiornata di titoli imperdibili di sviluppatori ed editori indipendenti. Alcuni dei giochi disponibili sin da ora per l’acquisto includono FAST RMX di Shin’en Multimedia, e sia Shovel Knight: Specter of Torment che Shovel Knight: Treasure Trove di Yacht Club Games.

Nintendo Switch è supportato da editori di fama mondiale, tra cui Activision Publishing, Electronic Arts, Take-Two Interactive, Ubisoft, Warner Bros. Interactive Entertainment e i principali editori giapponesi. Alcuni di loro, come Bethesda Softworks, collaborano con Nintendo per la prima volta. Nuovi titoli includono Skylanders Imaginators, Just Dance 2017 e Super Bomberman R; inoltre, i giocatori ritroveranno su Nintendo Switch grandi franchise come EA Sports FIFA, The Elder Scrolls, NBA 2K, Minecraft, Street Fighter e Sonic the Hedgehog. Il software Nintendo Switch non avrà blocchi regionali. Nella confezione di Nintendo Switch sono inclusi: la console principale, i controller Joy-Con (L) e Joy-Con (R), l’impugnatura Joy-Con (su cui fissare i due Joy-Con per ottenere un controller singolo), un set di laccetti per Joy-Con, una base per Nintendo Switch (in cui inserire la console principale per collegarla alla TV), un cavo HDMI e un blocco alimentatore.