Nintendo Switch: disponibile ora il firmware 2.2.0

ha pubblicato nelle scorse ore ilper Switch: questa nuova versione dell'OS include una serie di bugfix e correzioni per migliorare la stabilità generale del sistema durante l'utilizzo di alcune applicazioni non meglio specificate.

Il changelog non riporta ulteriori dettagli, si tratta come intuibile di un minor update che non include nuove funzionalità ma si limita ad ottimizzare alcune funzionalità del sistema operativo e a migliorare la stabilità dello stesso. L'aggiornamento 2.2.0 per Nintendo Switch è già disponibile per il download anche in Europa, il file pesa poco meno di 180 MB.