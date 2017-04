Nintendo Switch: il dock completo di cavetteria sarà venduto da maggio

Nintendo ha annunciato che a partire dal mese di maggio - per ora confermato solo per gli Stat Uniti - verrà venduto il Nintendo Switch Dock Set. Si tratta di un accessorio che, oltre a includere il Dock per l'ibrida di Nintendo - già disponibile all'acquisto - include anche la cavetteria necessaria per collegarla al televisore e alimentare la console.

Fino ad oggi, per collegare un Dock aggiuntivo era necessario acquistare anche il cavo HDMI e l'adattatore AC nel caso si desiderasse alimentare Nintendo Switch. Il pacchetto proposto dalla grande N propone invece un set per iniziare subito a giocare sui grandi schermi, senza acquistare ulteriori accessori.

Al momento è stato comunicato che il Nintendo Switch Dock Set sarà messo in vendita negli Stati Uniti il 19 maggio al prezzo di 89,99 $, e le scorte saranno limitate. Continuate a leggere le nostre pagine per scoprire quando l'accessorio sarà disponibile anche nel nostro paese.