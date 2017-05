Amazon Italia ha aperto i preordini per la Dock di: chiunque voglia acquistare una nuova basetta potrà farlo dal 16 giugno al prezzo di 89,99 euro.

La confezione (disponibile per il preordine su Amazon Italia) include una basetta, un cavo HDMI e un blocco alimentatore per la nuova console della casa di Kyoto. La dock sarà disponibile solamente nella colorazione nera, al momento non sembrano essere previste altre tonalità. Un pacchetto completo per ogni esigenza, che include tre utili accessori per utilizzare Nintendo Switch a casa o in mobilità.