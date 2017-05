Con un messaggio su Twitter,ha annunciato che la dock disarà in vendita singolarmenten nel nostro paese a partire dal 23 giugno, in una speciale confezione che include anche un blocco alimentatore e un cavo HDMI.

Un pacchetto completo per ogni esigenza, che include tre diversi accessori per utilizzare Switch a casa o in mobilità. Al momento il prezzo del kit non è stato rivelato, la basetta sarà acquistabile presso tutti i principali rivenditori, le grandi catene e negozi online.