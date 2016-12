Nintendo Switch: i documenti della FCC confermerebbero la presenza del Bluetooth

Durante questi giorni stanno emergendo nuove notizie riguardanti Nintendo Switch. Sebbene la compagnia si riservi di svelare maggiori informazioni durante uno streaming in programma per il prossimo 13 gennaio, i test condotti dalla FCC stanno anticipando alcuni interessanti dettagli sulla console che manderà in pensione Wii U.

In base ai documenti della Federal Communications Commission, la batteria all’interno di Switch non sarà rimovibile, mentre non è ancora chiara l’autonomia della stessa. Le indiscrezioni giunte oggi, invece, parlando della connettività della macchina, riportando il supporto Bluetooth (versione non specificata) e WiFi a 5Ghz, mentre sembrano mancare all’appello le tecnologie 3G e LTE, funzioni ideali per una console da gioco con in mente la portabilità. I documenti fanno inoltre riferimento alla temperatura della console in funzione, con una forbice che andrebbe dai 5° ai 35° C.

Fino a conferma ufficiale da parte di Nintendo, vi invitiamo a considerare quanto riportato come rumor, in attesa dell’evento programmato dalla casa di Kyoto il 13 gennaio dove scopriremo di più su Switch.