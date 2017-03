Nintendo Switch: download più veloci in modalità riposo?

Il canale YouTube "GameXplain" ha pubblicato un test che evidenzia come i download di giochi e aggiornamenti suin modalità riposo siano mediamente più veloci rispetto a quando la console è in piena attività.

Stando ai risultati del test, in modalità sleep i download sarebbero più veloci di circa il 15%, mentre durante l'esecuzione di un gioco o navigando nella schermata HOME il tempo necessario per scaricare un contenuto aumenta leggermente, come potete constatare guardando il video pubblicato in apertura.

Ricordiamo che recentemente, Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento software per Switch (versione 2.1.0) che non aggiunge nuove funzionalità al sistema operativo ma si limita a correggere piccoli bug e problemi tecnici.