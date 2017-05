Nintendo ha pubblicato due video guide che mostrano come attaccare e staccare correttamente gli Strap dai Joy-Con di Switch. Le due guide, in quattro e sei passi, illustrano il metodo corretto per inserire e rimuovere i laccetti dai controller senza esercitare pressioni eccessive o rischiando di danneggiare le periferiche.

Restando in tema Joy-Con, vi ricordiamo che il 16 giugno arriveranno nei negozi i nuovi controller gialli dedicati ad ARMS, oltre ad un battery pack per estendere la durata della batteria integrata. Se invece siete alla ricerca di controller alternativi vi consigliamo di dare uno sguardo ai nuovi modelli retrò di 8bitdo, ispirati ai joypad delle console a 8 e 16-bit.