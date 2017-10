Nintendo Switch: la durata delle registrazioni video potrebbe essere aumentata

Nella giornata di ieri,ha pubblicato ilper Switch, il quale aggiunge la richiestissima funzionalità didelle clip di gioco, seppur della durata massima di 30 secondi. Questo limite però potrebbe essere rimosso in futuro, secondo alcuni rumor diffusi da Kotaku UK.

Stando alle voci riportate, Nintendo avrebbe in programma varie migliorie per questa funzione, tra cui la possibilità di registrare clip di durata variabile compresa tra uno e cinque minuti. Inoltre, nelle prossime settimane verrà esteso anche il numero di giochi compatibili, al momento limitato a pochi titoli, ovvero The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS e Splatoon 2.

Al momento si tratta solamente di rumor, in ogni caso è probabile che il limite possa essere rimosso dopo aver ascoltato i feedback della community, la quale chiede a gran voce di poter registrare clip più lunghe di 30 secondi.