Nintendo Switch: ecco come accedere a Facebook e Twitter senza il browser

Nonostante l'assenza di un browser su, c'è un modo per accedere adalla console, in modo da esplorare le funzioni dei due social media tra una sessione di gioco e l'altra. Ve lo spieghiamo passo dopo passo.

Per prima cosa bisogna andare sui settaggi dell'utente e abilitare l'opzione che permette di postare sui social media, linkando i vostri account Facebook e Twitter. Dopo che avete cliccato su "Link" per l'opzione Facebook si aprirà una pagina che vi chiederà il log in. A questo punto avete due opzioni: se volete visualizzare diverse pagine potete cliccare su uno qualsiasi dei link nella parte inferiore dello schermo, anche se l'operazione può risultare scomoda, altrimenti potete guardare i vari video postati nella pagine (in questo caso la console sembra rispondere in modo abbastanza reattivo).

Ricordiamo che Nintendo Switch è disponibile nei negozi dal 3 Marzo. Per tutte le altre novità vi segnaliamo la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.