Nintendo Switch: ecco cosa c'è dentro la confezione

Durante la presentazione ufficiale ditenutasi a Tokyo, la casa di Mario e Zelda ha svelato gli accessori che saranno inclusi nella confezione della console. Previste due differenti colorazioni per i controller

Dopo l'annuncio di data di lancio e prezzo, la compagnia giapponese ha fatto chiarezza sui contenuti che troveremo dentro la confezione di Nintendo Switch: oltre alla console (composta dall'unità mobile e dalla base per l'uso casalingo) ci saranno i due Joy-Con (disponibili in due colorazioni diverse, come potete vedere in basso) con il relativo supporto e i laccetti da polso, l'alimentatore e il cavo HDMI. Il Pro Controller invece non è incluso, ma può essere acquistato a parte. Ricordiamo che Nintendo Switch sarà region free, permettendo ai giocatori di riprodurre titoli provenienti da altri continenti.