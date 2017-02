ha pubblicato un nuovo spot promozionale perintitolato "Gioca dove, quando e con chi vuoi". Una denominazione molto eloquente, che racchiude in sé la natura ibrida e versatile della console, che vi permetterà di iniziare la partita a casa, e continuarla al di fuori delle mura domestiche in versione portatile.

Il filmato, che trovate riportato in apertura di articolo, permette inoltre di dare un fugace sguardo ad alcuni dei titoli più attesi per Switch, come Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Splatoon 2, oltre ai mini-giochi inclusi in 1-2 Switch.

Lasciandovi alla visione dello video, ricordiamo che Nintendo Switch uscirà nei negozi italiani il 3 marzo 2017 al prezzo di 329,99 euro. La grande N ha pubblicato di recente anche lo spot del Super Bowl 2017.