Nintendo Switch: ecco perchè i giochi non hanno il manuale di istruzione

Come avrete notato, i primi giochi pernon includono un manuale di istruzioni cartaceo o digitale. Kotaku ha cercato di capire i motivi di questa scelta con una breve indagine che ha convolto vari sviluppatori, tra cui David D'Angelo di

Proprio grazie alla testimonianza del creatore di Shovel Knight scopriamo che Nintendo non permette di inserire i manuali in autonomia: "Non c'è nessun manuale di istruzioni nel nostro giochi e di fatto neanche negli altri titoli Switch. Parlando per il nostro progetto, onestamente non eravamo sicuri di quanto successo potessero riscuotere i manuali e quindi abbiamo preferito concentrarci sullo sviluppo del gioco per fare in modo che il titolo fosse pronto per il lancio. Tuttavia, posso dirvi che Nintendo non fornisce alcuna opzione per inseire i manuali e ogni richiesta in merito deve essere approvata dalla casa di Kyoto."

L'inserimento della manualistica (cartacea o digitale) non sarà quindi a discrezione del publisher, bensì di Nintendo, la quale potrebbe rifiutare le richieste ritenute non idonee. Nel caso di 1-2-Switch, la società ha inserito una panoramica dei vari minigiochi inclusi nel lato interno della copertina (visibile con la custodia aperta) mentre Konami ha sfruttato questo spazio per offrire lo schema dei controlli di Super Bomberman R.