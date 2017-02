Nintendo Switch: ecco il video integrale dell'evento dedicato agli Indie

In occasione del lancio di Nintendo Switch, la compagnia giapponese ha organizzato un evento streaming chiamato Nindies allo scopo di mostrare i giochi Indipendenti che arriveranno sulla sua nuova ibrida. Dopo la sua conclusione, vi riproponiamo il video integrale.

Tra i tanti titoli mostrati nel corso della diretta, spicca senz’altro la presenza dell’acclamato Shovel Knight, in arrivo su Nintendo Switch sia con l’edizione stand-alone dell’ultimo DLC: Specter of Torment, che nella versione comprensiva di tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati finora: Shovel Knight: Treasure Trove. Torna anche in una versione migliorata Fast rmx, racing simil F-Zero pubblicato originariamente su Wii U.

Sono davvero molti i giochi indipendenti che saranno pubblicati su Nintendo Switch; potete scoprirli tutti dando uno sguardo al video allegato alla notizia e sulle nostre pagine.