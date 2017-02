Nintendo Switch: Famitsu intervista 24 sviluppatori giapponesi

La rivistaha intervistato 24 sviluppatori giapponesi (rimasti anonimi) chiedendo loro alcuni pareri sue su vari aspetti della console come la line-up software, il servizio online e il prezzo.

Di seguito, le risposte date dagli sviluppatori:

Stai sviluppando giochi per Nintendo Switch?

Sì: 54%

No: 17%

Nessuna risposta: 4%

Ipotesi presa in considerazione: 25%

Hai in programma di pubblicare giochi per Nintendo Switch?

Sì: 46%

Al momento no: 4%

Nessuna risposta: 4%

Ipotesi presa in considerazione: 46%

Cosa ne pensi del servizio online a pagamento?

Inevitabile: 41%

Non posso dirlo: 17%

Sarebbe stato meglio continuare a mantenerlo gratis: 38%

Nessuna risposta: 4%

Segnalate una funzionalità interessante di Switch (possibili risposte multiple)

Three Play Modes: 14 Sviluppatori

Rumble HD: 10 Sviluppatori

Motion Camera IR: 5 Sviluppatori

Servizi Online: 4 Sviluppatori

Multiplayer locale con due o più console: 2 Sviluppatori

Funzionalità Share: 1 Sviluppatore

Joy-Con: 9 Sviluppatori

Multiplayer locale con il Joy-Con: 8 Sviluppatori

Nessuna risposta: 1 Sviluppatore

Percepisci aspettative da parte del pubblico per Switch?

Sì: 50%

Non posso dirlo: 38%

No: 8%

Nessuna risposta: 4%

Quale pensi sia l'elemento fondamentale per il successo di Switch?

La line-up software: 34%

La disponibilità di Killer Application: 34%

Marketing: 8%

Nessuna risposta: 4%

Altro: 20%

Le tue impressioni sul prezzo?

Appropriato: 67%

Conveniente: 25%

Troppo alto: 4%

Nessuna risposta: 4%

Quale generi pensi sia più adatto a Switch? (possibili risposte multiple)

RPG: 18 Sviluppatori

Azione: 18 Sviluppatori

Simulazione: 14 Sviluppatori

Puzzle: 14 Sviluppatori

Racing: 14 Sviluppatori

Avventura: 11 Sviluppatori

Quiz: 11 Sviluppatori

FPS/TPS: 10 Sviluppatori

Shooting: 7 Sviluppatori

Nessuna risposta: 1 Sviluppatore

Ricordiamo che Nintendo Switch arriverà in Europa il 3 marzo al prezzo di 329.99 euro, accompagnato da una line-up che include titoli come 1-2-Switch, Super Bomberman R, Skylanders Imaginators, Just Dance 2017 e The Legend of Zelda Breath of the Wild.