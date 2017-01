Nintendo Switch: foto e prime impressioni sulla console dall'evento di Londra

Come probabilmente saprete, il nostro Francesco Fossetti si trova a Londra per partecipare all'evento di presentazione europeo di. Di seguito trovate alcune foto scattate sul luogo dell'evento e le prime impressioni di Francesco sulla console e sui controller.

Switch appare ben costruito, la sensazione di solidità è buona e le "cerniere" dei Joy-Con risultano ben salde. I controller possono essere staccati premendo un pulsante posto sul retro degli stessi, un sistema di sgancio rapido che sembra funzionare senza troppi problemi. Buona la qualità dello schermo: nessun problema con il multitouch, tocchi precisi e una luminosità molto elevata, con una resa generale più che positiva.

Qualche perplessità invece sui tasti dei Joy-Con: la corsa degli stick analogici e dei trigger è molto breve, mentre i tasti dorsali sono di dimensioni molto ridotte e non sempre comodi da premere. Il Controller Pro (che include al suo interno anche l'accelerometro) presenta anche in questo caso dei Trigger che si rivelano all'atto pratico semplici pulsanti, mentre le leve analogiche risultano più comode rispetto a quelle dei Joy-Con. Sempre parlando dei Joy-Con, nelle foto in calce potete vedere anche lo Strap, accessorio che rende più comodo l'uso dei controller una volta staccati dalla console: questa periferica non si limita ad aggiungere un cordino per il trasporto ma rende più comoda la pressione dei tasti dorsali, rendendoli di fatto più grandi e semplici da premere.



Per aggiornamenti rapidi e tempestivi potete seguire Francesco su Facebook e Instagram, inoltre vi ricordiamo che Everyeye.it è presente anche su Telegram con un canale dedicato alla pubblicazione delle notizie più fresche e aggiornate.