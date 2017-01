Nintendo Switch: GameStop chiarisce che il prezzo di 399 euro non è confermato

La scorsa settimana,ha aperto i preordini diindicando un prezzo assolutamente indicativo pari a 399.98 euro, una cifra che ha mandato in agitazione la community, scatenando numerose polemiche.

Oggi la nota catena ha aggiornato la pagina del prodotto inserendo l'indicazione "prezzo non confermato" accanto ai tanto chiacchierato costo della console. Una conferma forse superflua, ma probabilmente necessaria per rendere più chiara la situazione agli occhi dei consumatori meno attenti ai rumor e alle indiscrezioni del web.

Nelle scorse ore, anche Best Buy e Target hanno aperto i preordini di Switch, indicando due prezzi diversi, rispettivamente 249.99 e 299.99 dollari, anche in questo caso assolutamente non confermati. Non ci resta che attendere il 13 gennaio per scoprire prezzo, data di lancio e line-up di Switch.