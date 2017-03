Nintendo Switch: GameStop USA si aspetta rifornimenti scarsi fino a fine anno

Tony Bartel (CEO di) ha parlato recentemente con gli azionisti della società, specificando come la compagnia si stia muovendo per cercare di ottenere un gran numero di stock di

La richiesta per la nuova console nei negozi della catena è incredibilmente alta, secondo Bartel, e gli Switch spariscono dagli scaffali nei giro di pochissime ore dall'arrivo. Al momento però la casa di Kyoto non riesce a soddisfare pienamente le richieste della compagnia e per questo il CEO del gruppo si aspetta rifornimenti scarsi almeno per tutto il resto dell'anno.

Nintendo ha recentemente aumentato la produzione di Switch passando da 8 a 16 milioni di unità prodotte nel prossimo anno fiscale, ovvero nel periodo che va dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018.