Nintendo Switch è già sold-out da GameStop negli USA

Il CEO diPaul Raines ha annunciato cheè ufficialmente sold-out presso i negozi americani della catena. Il gruppo ha terminato le scorte a disposizione in meno di 48 ore dall'apertura dei preordini.

Attualmente non è possibile prenotare Switch tramite GameStop.com e neanche in uno dei 3.900 negozi sparsi per gli Stati Uniti, la compagnia sta comunque lavorando con Nintendo per ottenere nuove unità e cercare di soddisfare tutte le richieste dei consumatori. Nel momento in cui scriviamo, la console è sold-out anche su Amazon.com e Amazon UK, la casa di Kyoto ha però rassicurati i giocatori confermando che al lancio non ci saranno problemi di scorte.