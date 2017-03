Nintendo Switch: giocatore manda la console in assistenza e perde i salvataggi

E' pur vero che nelle scorse settimane, altri giocatori hanno testimoniato di aver inviato la console in assistenza e di averla ricevuta con tutti i savegame, anche se in molti hanno storto il naso di fronte a queste affermazioni mentre Nintendo non si ancora è pronunciata in merito.

La lettera ricevuto conferma gli interventi effettuati e mette in chiaro come non sia stato possibile recuperare i dati di salvataggio precedentemente memorizzati nella memoria della console. Al momento infatti risulta impossibile trasferire questo tipo di file tramite Cloud o trasferimento via scheda SD.

My Switch has bricked. Error code screen locked on soft and hard reboot. Can't even access home screen. I have never had a console brick. pic.twitter.com/pY4oLmpX6Z — Anthony John Agnello (@ajohnagnello) 22 marzo 2017

The single most disappointing thing @NintendoAmerica has ever said to me. 50+ hours of Zelda gone because of a faulty launch system. Great. pic.twitter.com/6JXHBcDyBc — Anthony John Agnello (@ajohnagnello) 25 marzo 2017