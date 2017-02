Nintendo Switch: i giochi indie verranno presentati il 28 Febbraio

ha annunciato che il "Nindies Showcase", presentazione dedicata ai giochi indipendenti in arrivo su, avrà luogo il prossimo 28 Febbraio, a soli tre giorni di anticipo rispetto alla data di lancio della nuova console.

L'evento partirà alle ore 18:00 del 28 Febbraio (come confermato dal tweet ufficiale riportato in basso), occasione in cui verranno mostrati i giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch. Ricordiamo che tra i titoli di lancio della console si sono aggiunti Shovel Knight: Treasure of Trove, Shovel Knight: Specter of Torment e Snipperclips, mentre per sedare l'attesa del 3 Marzo potete guardare l'unboxing di Nintendo Switch e del Pro Controller proposto sulle pagine di Everyeye.