I fan della grande N hanno chiesto questo cambiamento a gran voce per molto tempo, ed infine sono stati accontentati: come annunciato da Reggie Fils-Aime, presidente di, i giochi che saranno acquistati per ladisaranno legati al proprio account, e non alla console.

Non sono emersi altri dettagli in merito, ma di certo si tratta di una novità gradita che potrebbe incentivare i giocatori ad acquistare giochi per Virtual Console molto più spesso di quanto non sia capitato con le vecchie console Nintendo.

Nintendo Switch sarà disponibile nei negozi il prossimo 3 marzo. Recentemente, due colossi dell'industria videoludica come Ubisoft ed Electronic Arts si sono espressi in termini molto ottimistici nei riguardi dell'ibrida della casa di Kyoto.