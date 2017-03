Nintendo Switch: un hacker ha bucato il sistema usando il browser nascosto

Secondo quanto riferito da Venture Beat, l'hacker "Qwertyoruiop" sarebbe riuscito a "" il sistema operativo di Switch utilizzando un exploit delnascosto nell'OS.

Come sappiamo, Switch non è ancora dotato di un browser per navigare sul web, a quanto pare però l'app in questione sarebbe già presente nel sistema operativo ma Nintendo avrebbe deciso di nasconderla per evitare problemi con la pirateria. A quanto pare, il browser web non è ancora stabile e il codice presenta alcune falle che potrebbero permettere agli hacker di violare l'OS.

Sicuramente l'exploit in questione verrà rimosso con i prossimi aggiornamenti del firmware, il browser probabilmente non sarà però pubblicato fino a quando non verrà ritenuto stabile e sicuro.