Nintendo Switch: un impiegato di Best Buy ha visto che costerà $249

Un utente di Reddit , presentandosi come un dipendete del noto rivenditore americano, sostiene di aver visto il prezzo ufficiale diin una documentazione del punto vendita in cui lavora: la console dovrebbe costare

A quante pare l'utente in questione gode di buona credibilità, visto che in passato ha potuto dimostrare di lavorare davvero per Best Buy. In ogni caso vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze, in attesa che Nintendo sveli line-up, data di lancio, caratteristiche tecniche e prezzo ufficiale della console durante la presentazione ufficiale del 13 Gennaio. In ogni caso, secondo voi $249 sarebbe un prezzo giusto? Fatecelo sapere nei commenti.