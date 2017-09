Il produttore di accessori e perifericheha annunciato l'arrivo di due nuovi Pro Controller per Switch. I due joypad (cablati) sono realizzati su licenzae presentano grafiche ispirate a

L'uscita dei due Pro Controller per Nintendo Switch dedicati a Link e Mario è prevista per il 23 ottobre negli Stati Uniti, il prezzo è fissato a 29.99 dollari l'uno. Nessuna conferma al momento riguardo un possibile arrivo dei joypad in questione nei negozi europei, anche se solitamente gli accessori targati PowerA non faticano a trovare spazio sugli scaffali delle grandi catene di elettronica del vecchio continente.