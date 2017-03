Nintendo Switch: in futuro ci saranno diversi modi per aggiungere gli amici

Il ritorno dei Codici Amico su Nintendo Switch ha colto di sorpresa molti giocatori, convinti che la grande N avesse ormai abbandonato questo scomodo sistema in favore di uno più moderno. Stando a quanto dichiarato dalla casa di Kyoto a Polygon, però, in futuro si potranno richiedere amicizie in molteplici modi.

Questi includono l’utilizzo di social network già utilizzati dai giocatori come Twitter e Facebook - per ora confermati - oltre che al Nintendo Network ID.

“In futuro sarete in grado di inviare richieste di amicizia agli amici associati al vostro NNID da Wii U e Nintendo 3DS”, recita il comunicato della compagnia giapponese. “Alcuni giochi permetteranno di aggiungere amici tramite un’apposita interfaccia”.

Al momento su Nintendo Switch è possibile inviare richieste di amicizia attraverso il Codice Amico, trovando amici suggeriti basati sui titoli mobile o consultando la lista di giocatori con i quali si è giocato online. Nintendo non ha ancora annunciato una data precisa sulle nuove funzionalità; vi invitiamo dunque a continuare a seguirci per tutti gli aggiornamenti.