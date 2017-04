Nintendo Switch: in Giappone sono in lavorazione 20 titoli con l'Unreal Engine

Il rappresentante della divisione giapponese di Epic Games ha dichiarato a Automation che sono in via di sviluppo per Nintendo Switch 20 titoli che utilizzano il motore grafico Unreal Engine 4. Al momento, l'unico gioco per l'ibrida che si basa sul celebre engine è Snake Pass.

"Sfortunatamente, al lancio non ci sono stati titoli che utilizzavano l'Unreal Engine", sono state le parole di Takayuki Kawasaki. "A fine marzo è però arrivato Snake Pass, titolo per altro giocabile durante la GPD. Il motore grafico è stato presente anche alla presentazione della console con Shin Megami Tensei, e attualmente in Giappone ci sono circa venti titoli in via di sviluppo che utilizzano l'engine di Epic Games. Le presentazioni avverranno a cadenza regolare".

Il rappresentante ha inoltre dichiarato che in ambiente Switch procedono i lavoro per supportare la versione gratuita dell'Unreal Engine 4. In questo modo, gli sviluppatori necessiteranno della sola licenza di sviluppo per Nintendo Switch per sfruttare gratuitamente gli strumenti dell'engine. Ad oggi, i titoli in arrivo per l'ibrida di Nintendo che sfruttano la tecnologia di Epic Games sono Bloodstained: Ritual of the Night, Shin Megami Tensei e, probabilmente, Dragon Quest XI.