Nintendo Switch: l'aggiornamento del day one è scaricabile in meno di un minuto

Buone notizie per chi è ansioso di giocare al più presto su: come riportato dai colleghi di Polygon, l'aggiornamento del day one della console ibrida richiederà ancor meno di un minuto per essere scaricato.

Considerando la fase di download (via Wi-Fi) della patch 2.0.0, della sua installazione e del riavvio del sistema, Switch impiegherà circa 90 secondi prima di essere completamente pronta all'utilizzo.

Naturalmente, le tempistiche potrebbero variare a seconda della connessione ad Internet di cui i giocatori dispongono, ma è chiaro che il peso dell'aggiornamento, per quanto non sia stato reso noto, è abbastanza esiguo.

Nintendo Switch uscirà nei negozi il 3 marzo. A questo indirizzo, potete conoscere tutti i dettagli relativi all'aggiornamento del day one della console ibrida.