Nintendo Switch: l'app per la chat consentirà di gestire matchmaking e lobby

Al momento,non ha diffuso molte informazioni riguardo al servizio online di, tuttavia sappiamo che la chat vocale sarà gestita tramite app per smartphone:ha rivelato nuovi dettagli riguardo l'applicazione durante una recente intervista pubblicata su GameSpot USA.

L'app in questione permetterà non solo di avviare la chat vocale ma anche di gestire il matchmaking e le lobby tra giocatori: "L'app sarà parte integrante del servizio online di Switch e permetterà di gestire la chat vocale, il matchmaking e la creazione delle lobby". Reggie definisce questa soluzione "molto elegante" e pratica per i giocatori, in quanto evita di doversi dotare di cuffie ed headset da collegare alla console.

Ricordiamo che il servizio online di Switch sarà gratuito dal lancio e fino all'autunno, in seguito diventerà a pagamento Nintendo non ha ancora specificato prezzi e tariffe.