Nintendo Switch: l'unità mobile avrà un'autonomia da 2:30 a 6:30 ore

Dopo l'annuncio ufficiale del prezzo e della data di lancio di, durante l'evento di presentazioneha svelato l'autonomia dell'unità mobile in handheld mode: la batteria durerà da 2:30 a 6:30 ore.

Nintendo Switch permetterà differenti stili di gioco, permettendo di collegare la console alla TV del salotto o di estrarre l'unità mobile e trattarla a tutti gli effetti come una piattaforma portatile: nel secondo caso (handheld mode) la batteria del sistema garantirà un'autonomia minima di 2:30 ore, spingendosi fino a 6:30 ore in base al gioco che viene utilizzato. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine, in attesa di nuovi aggiornamenti in arrivo dall'evento di presentazione in corso.