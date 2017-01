Nintendo Switch: al lancio ci saranno abbastanza scorte per tutti

Durante un'intervista rilasciata a Wired , il presidente diha parlato delle unità diche saranno disponibili al lancio, dichiarando che in questo senso non verranno ripetuti gli stessi errori di

Viene ribadito ancora una volta che durante il primo mese di commercializzazione verranno distribuite 2 milioni di unità di Nintendo Switch in tutto il mondo, una quantità più che sufficiente a coprire la domanda dei consumatori nelle prime tre settimane di Marzo. A quanto pare la casa di Kyoto ha imparato dagli errori commessi con le scorte di NES Classic Mini, e in occasione del lancio di Nintendo Switch - atteso per il 3 Marzo - farà in modo che ci siano abbastanza console per tutti.