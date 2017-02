Nintendo Switch: al lancio ci saranno scorte sufficienti per tutti

Il sito The Zero Review ha contatto un responsabile deldi New York per ottenere informazioni riguardo alle scorte dipreviste per il lancio. A quanto pare, non ci saranno problemi per quanto riguarda il lancio e tutti i negozi riceveranno un quantitativo di console più che sufficiente per soddisfare la domanda iniziale.

Il Nintendo World Store di New York riceverà alcune console extra oltre a quelle già preordinate, così da poter soddisfare eventualmente anche gli utenti che non hanno prenotato Switch, tuttavia il responsabile del negozio fa sapere di aver ricevuto rassicurazioni da Nintendo riguardo l'ampia disponibilità in tutti gli store online (come Amazon) e nelle grandi catene come Target, GameStop e Best Buy.

Sembra che la casa di Kyoto abbia incrementato la produzione di Switch dopo il successo dei preordini, i quali avrebbero superato el aspettative della società.