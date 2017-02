Nintendo Switch: un leak illustra alcune caratteristiche del nuovo account

A poco più di due settimane dal suo arrivo sul mercato, sono ancora poche le informazioni sul nuovo tipo di account che utilizzerà Nintendo Switch. Dei documenti emersi recentemente sul web illustrerebbero alcune delle novità introdotte dal nuovo sistema che, come anticipato dalla stessa Nintendo, non sarà più legato all’hardware.

Stando a quanto riportato dai leak, il nuovo sistema di account sarà utilizzabile anche su PC, smartphone e tablet, con la possibilità di effettuare il collegamento attraverso il Nintendo Network ID o altri servizi come Google+, Facebook e Twitter. Il login su Switch verrà richiesto solo la prima volta - salvo particolari errori di sistema - e permetterà il gioco online. Il collegamento con la console darà l’accesso anche ai seguenti servizi esterni:

Acquisto di contenuti (da siti internet ufficiali) tramite PC o dispositivi smart;

Importare risorse come la valuta del Nintendo Network ID da vecchi hardware;

Raccomandare amicizie non fatte su Switch.

Il collegamento tra un utente e l’account Nintendo potrà essere rimosso in qualsiasi momento; a rimozione avvenuta, il giocatore potrà collegarsi ad un account diverso. Un singolo profilo potrà essere collegato con più sistemi Switch, e in questo caso il nickname e l’immagine profilo verranno sincronizzate sui diversi dispositivi, ma non accadrà lo stesso per i file di salvataggio. Non sarà però possibile collegare più utenti allo stesso account Nintendo sulla stessa console Switch, oppure collegare un utente a molteplici account Nintendo.

Sempre secondo le indiscrezioni, la nuova ibrida della casa di Kyoto permetterà di cambiare velocemente profilo giocatore. Ad esempio, in un gioco di combattimento, sarà possibile effettuare una sessione d’allenamento senza essere loggati con il proprio account, per poi accedere durante gli scontri iniziando così a registrare i propri punteggi. Nintendo Switch supporterà inoltre la selezione di account multipli, e quando si giocherà assieme registrerà gli score separatamente.

È importante notare come il documento si riferisca a Switch ancora con il nome di NX, pertanto potrebbero rivelarsi informazioni datate, incomplete o soggette a modifica. Avendo a che fare con un leak, vi invitiamo a trattare quanto scritto con le pinze, in attesa di conoscere le caratteristiche ufficiali del servizio online.