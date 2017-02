Nintendo Switch: un lungo video mostra l'interfaccia e le funzionalità dell'OS

Il canale YouTube "GameXplain" ha pubblicato un lungo video della durata di 22 minuti che mostra nel dettaglio l'interfaccia grafica e il sistema operativo di, prossima console della casa di Kyoto in arrivo il 3 marzo.

Come avevamo già avuto modo di verificare da alcune immagini pubblicate in passato, l'UI si dimostra semplice e minimale, intuitiva e chiara in ogni suo aspetto. Il video di GameXplain mostra nel dettaglio tutti i menu e le schermate dell'interfaccia, da segnalare che alcune funzionalità legate al comparto online non sembrano essere attive in mancanza dell'aggiornamento di sistema previsto al lancio. Confermata invece l'assenza della Virtual Console, la quale arriverà in un secondo momento.