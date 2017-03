Nintendo Switch: manutenzione programmata venerdì 17 marzo

ha annunciato una manutenzione programmata delche colpirà i possessori di Switch: i lavori sulla piattaforma sono previsti dalle 1:50 alle 03:30 (ora italiana) di venerdì 17 marzo.

In questo lasso di tempo, non sarà possibile giocare online, consultare le classifiche, aggiungere e gestire nuovi amici, modificare le informazioni del Nintendo Account e fare acquisti sull'eShop. La manutenzione durerà poco meno di due ore, salvo imprevisti. Trascorso il periodo indicato, il Nintendo Network tornerà normalmente operativo in tutte le sue parti, ricordiamo che le operazioni in questione non riguardano i possessori di Wii U e 3DS.