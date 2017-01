Nintendo Switch: Miiverse e StreetPass non saranno supportati

Stando alle parole di un portavoce di, la nuova console della casa di Kyoto vuole cambiare approccio con l'integrazione delle funzionalità social:non supporterà né ilné lo

La notizia è stata riferita ai colleghi di VentureBeat da David Young, l'assistant manager per le public relations di Nintendo of America. L'assenza della feature StreetPass (presente su Nintendo 3DS), oltretutto, viene giustificata facendo notare che Nintendo Switch è stata concepita principalmente come una piattaforma casaligna. Per quanto riguarda le funzioni social, sembra che la nuova console Nintendo si limiterà a integrare le piattaforme esistenti come Facebook e Twitter, permettendo di condividere immagini e video tratti dai giochi.



Ciò spiegherebbe l'assenza delle due feature dalla nuova interfaccia utente di Switch.