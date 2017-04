Nintendo Switch Mini: alcuni utenti di NeoGAF provano a immaginarne il design

Nei giorni scorsi, alcuni analisti hanno ipotizzato il lancio dinel 2019, ovvero di una versione più piccola, economica e compatta della console, pensata in particolar modo per il pubblico più giovane. Si tratta per il momento di semplici analisi e speculazioni ma tanto è bastato per scatenare la fantasia di alcuni utenti di NeoGAF...

Sul celebre forum sono comparse alcune immagini realizzate da utenti che si sono divertiti ad ipotizzare il look di Nintendo Switch Mini: tra i tanti, c'è chi ha immaginato una versione dal look simile a quello di PlayStation Vita 2.0, con un corpo unico privo di Joy-Con sganciabili, anche se questa soluzione sembra decisamente inattuabile all'atto pratico.

Altri invece hanno immaginato la gamma di colori della console, con tonalità come nero, indaco, rosso, verde, giallo e blu. Ribadiamo come si tratti di semplici mockup realizzati da appassionati e che per il momento Switch Mini non è stato annunciato ufficialmente dalla casa di Kyoto.