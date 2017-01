Nintendo Switch: molti rivenditori inglesi hanno abbassato i prezzi dei giochi

Secondo quanto riportato da GameStop.com, molti rivenditori inglesi avrebbero abbassato il prezzo dei giochiper Switch, non sappiamo però se si tratti di iniziative indipendenti o prese dopo aver ricevuto esatte comunicazioni da parte del publisher.

Precedentemente, giochi come The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Arms e 1-2-Switch venivano proposti a prezzi compresi tra le 49.99 e le 59.99 sterline mentre adesso il range è passato da 39.99 a 49.99 sterline. Il gioco più economico sembra essere 1-2-Switch, molti negozianti hanno abbassato il prezzo passando da 49.99 a 34.99 sterline.

Negli Stati Uniti i giochi hanno prezzo compreso tra 49.99 e 59.99 dollari mentre nel resto d'Europa i prezzi partono da 39.99 euro fino a 59.99 euro in media. Ricordiamo che Nintendo Switch uscirà il 3 marzo al prezzo di 329,99 euro.