Nintendo Switch monta un chipset NVIDIA Tegra X1 standard e non personalizzato

Un nuovo teardown dieffettuato dal sito Tech Insights conferma la presenza di un chipsetcome cuore pulsante della nuova console della casa di Kyoto. La sigla identifica il chipset, qui proposto in versione Stock, così come fonito dal produttore.

A differenza di quanto ipotizzato in passato, non ci troviamo quindi di fronte ad una versione modificata o potenziata del Tegra X1, la console non utilizza neanche la tecnologia Tegra X2, bensì si tratta della stessa unità presente nella NVIDIA Shield Android TV.