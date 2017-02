Nintendo Switch: i port di giochi nati su PC richiedono un anno di lavoro

Stando alle parole proferite da Shigeru Miyamoto durante l'ultimo Corporate Management Policy Briefing di(conferenza con gli azionisti e membri interni della società), servirà in media un anno di lavoro per convertire sudei giochi nati su PC.

La notizia giunge dall'analista Hideki Yasuda, che nel suo articolo scritto per la divisione giapponese di GamesIndustry, aggiunge anche che Switch è stata presentata alle compagnie third-party dalla scorsa estate, e che Nintendo si è riservata di annunciare in un secondo momento diversi titoli multipiattaforma in arrivo sulla sua console ibrida. Presumibilmente, l'E3 2017 rappresenterà una buona occasione per saperne di più sulla questione.

Ricordiamo che Nintendo Switch uscirà nei negozi italiani il 3 marzo 2017 al prezzo di 329,99 euro.