Nintendo Switch: nessun limite di tempo per le demo dei giochi

Su Nintendo 3DS e Wii U, le demo dei giochi scaricati dallo store digitale della casa di Kyoto potevano essere avviate per un dato numero di volte. Fortunatamente la stessa cosa non accade su Nintendo Switch, dove i giocatori potranno testare le versioni di prova per tutto il tempo che vorranno.

È stato riportato che le demo di giochi come Snipperclips, Dragon Quest Heroes I-II e Puyo Puyo Tetris possono essere riprodotte senza alcun limite. Un cambiamento sicuramente apprezzabile che allinea la grande N alle strategie già in atto sulle piattaforme concorrenti Xbox Live e PlayStation Network. La day one patch per la nuova ibrida di Nintendo, che attiverà l’accesso al Nintendo eShop, potrà essere scaricata in soli 90 secondi.

Nintendo Switch sarà disponibile da domani, 3 marzo 2017.