Nintendo Switch: nessun problema di scorte al lancio nel Regno Unito

ha più volte rassicurato che non ci saranno problemi di scorte al lancio di Switch e oggi arriva una nuova conferma in merito da parte di, anche se limitatamente per quanto riguarda il Regno Unito.

Ai microfoni di MCV, il direttore di Nintendo UK si è espresso in questi termini: "E' vero, i preordini sono andati e stanno andando molto bene ma secondo le nostre previsioni Switch resterà disponibile presso alcuni rivenditori al day one e nei giorni immediatamente successivi. Ci aspettiamo rifornimenti costanti. In ogni caso, il lancio di una console non è una corsa a scatto ma una maratona, per questo siamo impegnati a pianificare meticolosamente il lancio del software per i mesi a seguire."

Ricordiamo che Nintendo Switch arriverà in Europa il 3 marzo al prezzo di 329.99 euro, per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro video unboxing della console.