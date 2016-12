Nintendo Switch non avrà le porte ethernet?

Dopo aver parlato di Beyond Good & Evil 2 , la nota insider Laura Kate Dale ha fornito nuovi indiscrezioni su, la console che la grande N tornerà ufficialmente a mostrare il 13 gennaio 2017.

A quanto sembra, Switch potrebbe non presentare delle porte ethernet, rendendo così obbligatoria la connessione wi-fi o l'utiilizzo di un adattatore. "I Dev kit hanno gli ingressi ethernet. Le unità demo presentate alla stampa e agli eventi pubblici, invece, no. Non sono sicura se queste coincideranno con le unità retail ma, se dovessero essere indicative, avrete bisogno di nuovo di un ethernet dongle".

Naturalmente vi invitiamo a considerare i rumor come tali, e di attendere che Nintendo sveli maggiori informazioni durante l'hands-on di Switch previsto per il 13 gennaio.