Nintendo Switch non è compatibile con giochi e accessori di altre piattaforme

Nel corso della lunga intervista pubblicata sulle pagine del TIME , il presidente di Nintendo ha messo a tacere le voci riguardo la retrocompatibilità di, confermando che la console non sarà compatibile con giochi e accessori progettati per altri sistemi.

Queste le parole di Tatsumi Kimishima: "Switch non è retrocompatibile con giochi e accessori progettati per altre piattaforme. In futuro potremmo prendere in considerazione l'idea di supportare vecchi controller tramite aggiornamento software, al momento però la console sarà compatibile solamente con accessori e software specifici per Switch. Non escludo che, in alcuni casi, giochi per vecchie console possano essere ripubblicati su Switch in versione originale o migliorata."

Nessuna retrocompatibilità dunque, anche se non è escluso l'arrivo di giochi Nintendo già uscite su altre piattaforme, come nel caso di Mario Kart 8 Deluxe e dei tanto rumoreggiati (ma non ancora confermati) Super Smash Bros e Pokemon Sole e Luna.