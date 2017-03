Nintendo Switch non permette di trasferire i file di salvataggio

Secondo quanto riportato da Polygon, al momento non è in alcun modo possibile trasferire i salvataggi dei giochi: i savegame non possono essere spostati dalla console a una scheda SD, l'unica possibilità offerta dal sistema è quella relativa alla cancellazione dei file.

Al momento non è possibile in alcun modo spostare i salvataggi dalla memoria interna delal console, anche dopo aver installato l'aggiornamento del day one. Polygon ha contattato Nintendo of America per ulteriori chiarimenti in merito, questa la risposta della società: "Al momento, non è possibile trasferire i file di salvataggio da un sistema Switch all'altro."

Non è chiaro se in futuro la situazione sia destinata a cambiare, magari questa opzione verrà aggiunta in uno dei prossimi aggiornamenti di sistema.