Nintendo Switch non permette di utilizzare la stessa scheda SD su più console

La redazione di Polygon ha scoperto una limitazione relativa al salvataggio dei dati disu scheda microSD. Secondo quanto riportato, il sistema restituisce un messaggio di errore nel caso si provi ad utilizzare un supporto di memoria già utilizzata su un'altra console.

Provando ad inserire una scheda microSD utilizzata in Switch in una seconda console si otterrà il seguente avviso: "La scheda microSD risulta utilizzata su un altra console Switch oppure è stata utilizzata su questa console prima di essere inizializzata. Vi preghiamo di eliminare i dati di Switch presenti sulla scheda per poterla utilizzare su questa console. Salvataggi, screenshot e altri dati non relativi a Switch non saranno cancellati. Rimuovete la microSD se non volete utilizzarla su questa console."

Ricordiamo inoltre che al momento Switch non permette di trasferire i salvataggi dei giochi tramite schede MicroSD o altri supporti. Non è escluso che questa limitazione possa essere rimossa in futuro tramite uno dei prossimi aggiornamenti di sistema.