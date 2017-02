Un portavoce diha confermato ai microfoni di Melty chenon supporterà headset e cuffie Bluetooth, al contrario di quanto dichiarato da Yoshiaki Koizumi nel corso di una recente intervista.

Non è escluso che il pieno supporto per questi device possa arrivare con uno dei prossimi aggiornamenti di sistema ma probabilmente non con la patch del day one, la quale attiverà tutte le funzionalità online e la compatibilità con le schede MicroSD.

Nintendo Switch arriverà nei negozi il 3 marzo, per saperne di più vi rimandiamo al nostro unboxing della console.